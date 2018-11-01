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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

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Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonu "dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirildi" diyerek duyurdu.

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı ve düzenekler ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasında, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çevre illerin Valilikleri ve güvenlik birimleri ile müşterek İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada terör örgütü mensuplarınca Suriye'den illegal yollarla ülkeye sevk edilen yüklü miktarda patlayıcı maddenin, Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolu kullanılarak milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan şahıs ya da şahıslar tarafından eylem amaçlı metropol illere taşınacağı bilgisinin alındığı bildirildi.     

Son dakika... Mardinde bomba yüklü araç ele geçirildi

Bunun üzerine dün saat 19.30 sıralarında Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda, 72 plakalı araç üzerinde yapılan uygulamada, toplam 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı madde ve düzeneklerin ele geçirildiği, V.T, F.T. ve A.B'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu şüpheliler ile yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konuda yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ve Y.O'nun da aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.  

Son dakika... Mardinde bomba yüklü araç ele geçirildi

   

Konuyla ilgili tüm milis/işbirlikçi şahıslar ve eyleme ilişkin faillerin tespitine yönelik çalışmaların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"Operasyonda 247 kilo 864 gram PETN patlayıcının yanı sıra 6 kumanda, 32 alıcı, 62 elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, ruhsatsız tüfek, 6 kartuş ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Bölge halkımızın desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek."

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet ve jandarma personelinin yapmış olduğu suç örgütlerine ilişkin faaliyetler ve suçun henüz olmadan önlenmesi; dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdi, Mardin Emniyet Müdürlüğümüz.

Dün akşam Ceylanpınar Kızıltepe karayolunda 250 kiloya yakın, 247.8 bir patlayıcı arkadaşlarımızın gayretiyle ve operasyonuyla ele geçirildi.

Önemli olan şuydu. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti.

Dün akşam kahraman personelimiz yapmış olduğu faaliyetle, metropol illerde yaşanacak olan terör faaliyetlerinin önlenmesi, sizler tarafından görülmüş oldu.

Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar.

Son dakika... Mardinde bomba yüklü araç ele geçirildi

Son dakika... Mardinde bomba yüklü araç ele geçirildi

Son dakika... Mardinde bomba yüklü araç ele geçirildi


Son dakika... Mardinde bomba yüklü araç ele geçirildi


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