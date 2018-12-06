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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.12.2018 - 20:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti

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Son dakika... Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti

CNN TÜRK'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında çok önemli bilgiler paylaşıldı. Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşeceğini duyurdu. Fırat, Mansur Yavaş'ın da Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini aktardı. Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin cumartesi günü olacağını belirten Fırat, Mansur Yavaş ile yapılacak görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını, Akşener ile yapılacak göüşmeden daha erken olabileceğini sözlerine ekledi.

Hande Fırat şu bilgileri paylaştı:

"Elimdeki son dakika bilgilerini söyleyeyim. Hem İYİ Parti hem de CHP bu işbirliğinin bu hafta başına kadar netleşeceğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu yarın Kıbrıs'ta olacak. Pazartesi günü Bütçe'de konuşacak, Pazar günü Bütçe'ye çalışacak. Cumartesi günü Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun biraraya gelmesi bekleniyor. Özellikle CHP'li üst düzey isimlerden aldığımız bilgileye göre bu görüşme cumartesi günü yapılacak. Meral Akşener CHP Genel Merkezi'ne gideceği yönünde bir bilgi var. 

Diğer taraftan sadece Akşener değil, en merak edilen isimlerden birisi Mansur Yavaş da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti.O görüşme de Meral Akşener görüşmesinden önce yapılacak gibi görünüyor. Bu durumda, hali hazırda Kılıçdaroğlu'nun kafasında ve önündeki isim Mansur Yavaş. Birtakım çalışmalar, anketler de yapılmış durumda. Mansur Yavaş olmazsa, başka isimler o zaman gündeme gelecek."

YAVAŞ: SÜREÇ UZADI, BİR AN ÖNCE SONUCA GİTMEK GEREKİYOR

Mansur Yavaş ile iletişim kurduğunu söyleyen gazeteci Gürkan Hacır, Yavaş'ın şu ifadeleri söylediğini aktardı:

"Benim bugünkü açıklamam net. Anketi yaptırıp bir an önce sonuca gitmek gerekiyor. Yoksa yıpranma devam edecek, partiler ve aday yönünden."

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