Son dakika: Manisa'da uçak düştüğü ihbarı ile ilgili olarak Vali Ahmet Deniz'den açıklama geldi
MANİSA'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı. Manisa'da uçak düştü ihbarı ile ilgili olarak Vali Ahmet Deniz'den açıklama geldi
Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
VALİ DENİZ'DEN AÇIKLAMA
Manisa Valisi Ahmet Deniz, herhangi bir uçağın düştüğüne yönelik bir verinin olmadığını belirterek, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen bir uçağı görünce 'düştü zannettim' demiş. Aramalar sürüyor, henüz bir iz yok. Bölgedeki havalimanlarını inceledik. Radarlar incelendi, uçağın düştüğüne yönelik bilgi edinilemedi. Ancak her ihtimale karşın bölgedeki araştırmalarımız sürüyor" dedi.
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