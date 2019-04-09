Manisa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma - Savaştepe kara yolu Yağcılı Mahallesi yol ayrımında M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.
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