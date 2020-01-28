Son dakika... Manisa'da bir deprem daha

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AFAD'ın büyüklüğünü 4.8 olarak duyurduğu ilk depremin ardından saat 17.53'te bu kez 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında; 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' açıklamasında bulunmuştu.



.