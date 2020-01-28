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Haber Giriş: 28.01.2020 - 18:02,Son Güncelleme:/

Son dakika... Manisa'da bir deprem daha

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Son dakika... Manisa'da bir deprem daha

Manisa Kırkağaç'da saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Manisa'da bugün saat 14.26'da da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte de hissedilmişti.

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  • Manisadaki deprem vatandaşları sokağa döktü
  • Manisadaki deprem vatandaşları sokağa döktü
  • Manisadaki deprem vatandaşları sokağa döktü
  • Manisadaki deprem vatandaşları sokağa döktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AFAD'ın büyüklüğünü 4.8 olarak duyurduğu ilk depremin ardından saat 17.53'te bu kez 4.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında; 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' açıklamasında bulunmuştu.

Manisada korkutan deprem.. Bir önceki bu kadar kuvvetli değildi
Manisa'da korkutan deprem.. 'Bir önceki bu kadar kuvvetli değildi'


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