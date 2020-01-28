Son dakika: Manisa'da korkutan deprem.. 'Bir önceki bu kadar kuvvetli değildi'

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Saat 14.26'da merkez üssü Manisa Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak duyurdu.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

VALİLİK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZKONUSU DEĞİL

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: "YENİ DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

"Biz bugün Akhisar 5.4 depremiyle ilgili raporumuzu yayınladık. 5.4 büyüklüğündeki deprem Kırkağaç fayında gerçekleşiyor. Yeni depremler beklenebilir, benzer büyüklüklerde. Normal şartlarda Kırkağaç fayı daha büyük ölçekte deprem üretebilecek bir fay. Aslında 6.9 büyüklüğünde deprem üretebilecek bir fay. Kırılmadan sonra bin üzerinde artçı gerçekleşti. Şu anda çok daha yeni oldu. Kırkağaç fayı da birbirine paralel değişik paralel parçalardan oluşuyor. Birbirlerini tetikleyebilir."

PROF. DR. AKGÜN: "KENDİNİ DENGEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgün ise şu açıklamalarda bulundu:

"Burada en önemli sorun zemin özellikleri. Ben Buca'dayım, ben hiçbir şey hissetmedim. Ama benden 5-6 kilometre uzaklıkta olan Karşıyaka gibi yerler benden daha fazla hissetmiş. Burada önemli olan zemin özellikleri ve buna uygun yapılaşma. Benim şu an bulunduğum yerde hiçbir şey hissetmedik. Bu bir artçı sarsıntı büyük ihtimal. Enerjinin kendisini boşaltması gerekiyor, demek ki boşaltamamış. Kendini dengeye getirmeye çalışıyor.

Tarihsel veriler büyük bir depremin arkasından daha büyük bir depremin olma olasılığını çok düşürüyor. Ama tabi doğa bir bilinmezlik olduğu için yakın büyüklükte bir deprem olabilir. 4.8 değil de 4.9 olur, 5 olur ama 6-7’ye kadar çıkmaz."

KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Kırkağaç Belediye Başkanı İsmail Yaşar Gedüz deşu açıklamayı yaptı:

Geçenlerde olan 5.4'ten sonra devamlı sallanıyor. Binin üzerinde depremler oluştu. Ama bunların hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi. Şu anda ben dahil olmak üzere, emniyet, zabıta ve belediye ekiplerimiz dolaşıyoruz. Şu ana kadar herhangi tehlikeli durum olmadı. Araştırmamız devam ediyor. Temennimiz inşallah hasar yoktur. Şu anda bizim daha önceki depremde hasarlı binalarımız yoktu. Ben o deprem sırasında araçtaydım. Vatandaşlarımız geçen depremden daha fazla hissettiklerini söylüyorlar. Bütün vatandaşlarımız dışarda, korkuyla bekliyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor.

10-15 SANİYE HİSSEDİLDİ

DHA Muhabiri Cemil Seval ise şu açıklamayı yaptı:

"Deprem sırasında çekimdeydik. Deprem yaklaşık 10 - 15 saniye kadar hissedildi. Biz de şimdi deprem bölgesine geçiş yapıyoruz. Tabi ülkemizin de normal gündeminde olduğu gibi deprem şu an herkesi sokaklara dökülmüş durumda. Ciddi derecede şiddetli deprem oldu Manisa'da, gelişmeleri aktaracağım.

Çok yoğun bir şekilde hissedildi, gerçekten ben de o sırada sokaktaydık. Sokakta vatandaşların hemen dışarı çıkışları, o andaki panik anları zordu. Baya bir şiddetliydi. İnsanlar derin şekilde depremi hissetti."