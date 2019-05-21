Son dakika: Manisa Soma'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Manisa'nın Soma ilçesinde saat 08.24'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Soma ve Manisa Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5.9 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan deprem saat 08.24 sıralarında 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssünü Darkale köyü, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.
08.21'de ise 2.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. 08.46'da ise 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçti.
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