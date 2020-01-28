Son dakika... Manisa Akhisar'da 4.7 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi
Manisa Akhisar'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi. 22 Ocak tarihinde Akhisar'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün öğle saatlerinde Manisa Kırkağaç'ta da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 23.10’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
22 Ocak tarihinde Manisa Akhisar'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün öğle saatlerinde Manisa Kırkağaç'ta da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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