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    Maltepe'de yangın: 'İki patlama sesi duyduk'

    DHA
    06.03.2018 - 02:08 | Son Güncelleme:

    Maltepe'de bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından alev alev yanan depo söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

    Yangın Maltepe'de gece saat 00:30'da Altayçeşme Mahallesi Diker Sokak'taki bir depoda yaşandı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre arka arkaya iki patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin ardından sokağa çıkanlar depoda yangın çıktığını gördü. 
     
    YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depo ve garaj olarak kullanıldığı öğrenilen alanda çıkan yangın yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. 
     
    "İKİ PATLAMA SESİ DUYDUK"

    Mahalle sakinleri yangının nasıl çıktığını anlatırken arka arkaya iki patlama sesi duyduklarını söyledi. Yangının çıktığı deponun karşısında bulunan binada oturan Leyla Açıkgöz olayı anlattı. Açıkgöz,"Biz hepimiz yatıyorduk. İki patlama sesi duyduk. Bizim binamız hemen karşısı. Baktık alev alev yanıyor. Hepimiz aşağıya indik ama neden çıktığını bilmiyoruz" dedi. 
     
    YANGININ NEDENİ İNCELEMEDEN SONRA BELLİ OLACAK

    Depo ve garaj olarak kullanılan alan kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek. 

    Etiketler: maltepe , yangın , Son dakika
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