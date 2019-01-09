Son dakika: Malkara otogarında patlama: 2 kişi öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü sayısı ikiye çıktı.
Malkara'da Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nda bugün saat 14.30 sıralarında patlama oldu. Otogarın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahsın da hayatını kaybettiği bildirildi.
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