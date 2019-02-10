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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesi Tatkınık Mahallesinde saat 09.54'te 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Malatya merkez ve ilçelerinde hissedildi. Yerin 5.4 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.54'te yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.8 olarak duyurdu.

Kandilli, depremin merkez üssünü Malatya-Arguvan (Tatkınık) olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İşte, 10 Şubat tarihli son depremler listesi

09:54:57 38.7552 38.1810 5.4 -.- 3.6 3.8 TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA)
09:47:56 36.9810 27.7227 7.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
09:30:57 39.7697 25.4893 4.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
08:58:26 35.8445 27.2048 9.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
08:38:37 36.0787 40.2265 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
08:24:12 38.7735 38.1558 5.0 -.- 2.6 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
08:10:13 40.6095 28.9740 5.3 -.- 2.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) REVIZE01 ( 08:10:13)
08:01:14 35.9637 26.3528 24.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:23:52 39.4907 43.9840 14.0 -.- 2.1 -.- ORTADIREK-DOGUBAYAZIT (AGRI)
05:07:01 40.2733 21.7825 14.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
04:12:31 39.0760 40.3502 8.8 -.- 1.8 -.- KUSKONDU-(BINGOL)
04:12:12 36.4372 28.6805 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:07:03 36.4498 28.6592 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
04:03:37 36.4340 28.6638 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
03:48:22 36.4162 28.7088 6.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:33:38 36.3892 28.6548 7.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
03:25:11 36.4250 28.6863 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
03:02:46 36.4425 28.6963 11.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
02:54:46 36.4750 28.6913 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:29:28 40.5755 27.5325 14.9 -.- 1.7 -.- MARMARA (BALIKESIR)
02:00:31 41.7275 41.9383 21.0 -.- 2.5 -.- MARALKOY-BORCKA (ARTVIN)
01:49:26 36.3930 28.6692 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
01:49:07 39.0657 41.4230 6.5 -.- 2.0 -.- KUTLUGUN-(MUS)
01:29:38 37.9398 30.8737 5.0 -.- 2.0 -.- MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)
01:05:27 41.1993 24.7163 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
01:05:09 36.9245 27.4278 17.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

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