Mahkeme kararını verdi: Atilla Taş'a hapis

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında aralarında Gökçe Fırat, Hanım Büşra Erdal, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen’in de aralarında olduğu 19 tutuklu sanık ve şarkıcı Attila Taş’ın da arasında olduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Alınan son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme darbe suçlamasından yargılanan 13 sanığın beraatına karar verdi.



ATTİLA TAŞ VE MURAT AKSOY’A ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN HAPİS



Mahkeme kararında şarkıcı Attila Taş’a, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme Taş’ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanık Murat Aksoy’a da, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.



Mahkeme sanıklar Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhanoğlu’nun da arasında olduğu 14 sanığa, “Terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



TUTUKSUZ SANIK KARARLA BİRLİKTE TUTUKLANDI



Mahkeme, Cuma Ulus, Ali Akkuş ve Ufuk Şanlı’nın da arasında olduğu 9 sanığa da, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Ali Akkuş’un kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi. Akkuş karar sonrası polisler eşliğinde adliye karakoluna götürüldü.



BİR SANIK BERAAT ETTİ



Mahkeme firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatına karar verdi.



Kararın ardından mahkeme salonu önünde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Attila Taş, "Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

