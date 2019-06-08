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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Son dakika: Mağarada kıstırılmışlardı! 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi...

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İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Tunceli Kutu Deresinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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  • Mağarada kıstırılmışlardı 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi...
  • Mağarada kıstırılmışlardı 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi...
  • Mağarada kıstırılmışlardı 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi...
  • Mağarada kıstırılmışlardı 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İçişleri Bakanlığı’nca Tunceli’deki Kutu Deresi’nde jandarma ekiplerinin mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TUNCELİ VALİSİ OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Kutudere bölgesine giderek, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu bizzat yerinde yönetti. 5 kadın terörist ile birlikte 5 kaleşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda döküman ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta; (5) kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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