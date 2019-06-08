Son dakika: Mağarada kıstırılmışlardı! 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi...
İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Tunceli Kutu Deresinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı’nca Tunceli’deki Kutu Deresi’nde jandarma ekiplerinin mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yapmış olduğu operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
TUNCELİ VALİSİ OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Kutudere bölgesine giderek, 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu bizzat yerinde yönetti. 5 kadın terörist ile birlikte 5 kaleşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda döküman ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta; (5) kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.
İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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