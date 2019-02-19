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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 20:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Liste YSK'ya verilmeyince, Kocamaz aday olamadı

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Son dakika... Liste YSK'ya verilmeyince, Kocamaz aday olamadı

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Kocamaz'ın ismi YSK'ya "İYİ Parti adayı olarak" bildirilmedi. Bu gelişme üzerine Genel Merkez, il yönetimini görevden aldı. Konuyla ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00’den sonra Seçim Kurulu’na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti’ye yönelik ‘dahili’ bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, Sayın Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır ‘’

Son dakika... Liste YSKya verilmeyince, Kocamaz aday olamadı

Burhanettin Kocamaz

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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