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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esma Çakır, Roma (DHA)
27.03.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Son dakika! Libya açıklarında Türk tankeri kaçırıldı!

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Son dakika! Libya açıklarında Türk tankeri kaçırıldı!

İtalyan basını, İstanbul’da Küçükyalı’dan hareket eden ’El Hiblu 1’ adlı petrol tankerinin bugün Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Ajanslar, Libya'dan hareket ettikten kısa süre sonra tekneleri batan 108 göçmenin, bu Türk tankeri tarafından kurtarıldığını ve Trablus'a geri götürülmekte olduklarını anladıklarında gemiyi kaçırdıklarını duyurdu.

İtalyan basını ve yetkililer, geminin Malta'ya doğru rotasını değiştirdiğini belirtiyor. İtalyan basını Küçükyalı’dan yola çıkan tankerin, Trablus’a gitmekteyken bu olayın cereyan ettiğini; tankerin, Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu.

 

KORSANLIK FAALİYETİ

Göçmen karşıtı Lig partisinin de lideri olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Metteo Salvini açıklamasında yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu; geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmeleri çağrısında bulunduklarını söyledi. Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini de belirtti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Gelişmeleri yakından takip eden sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, İtalya'ya limanlarını açma ve Cenevre Konvensiyonunun şartlarına uyma çağrısı yaparak, bu göçmenlerin korsan değil, sığınmacı olarak anılması gerektiğini belirtti.

Salvini’nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Haberi doğrulayan Malta silahlı kuvvetleri, geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

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