KYK burs başvuruları e Devlet üzerinden başladı - KYK burs öncelik belgeleri neler?

'Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt KYK'dan geldi. 2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. İşte, KYK burs başvuru sayfası

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları için açıklama geldi. KYK, resmi sayfası üzerinden burs ve kredi başvurularının açıklandığını duyurdu. 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. İşte, e Devlet KYK başvuru sayfası...

Burs ve kredi başvurusunda bulunmak için tıklayınız





KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖNCELİK BELGELERİ

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumunu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) olarak beyan eden öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 31 Ekim’e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin durumları ise Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öncelik Belgeleri neler?

Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)



Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)



Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)



Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

%40 VE ÜZERİNDE ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Bu yıl hayata geçirilen bir uygulamayla artık %40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin de belge göndermesi gerekmiyor. Ancak bu öğrencilerin engel durumları Sağlık Bakanlığı sisteminden kontrol edileceği için bilgileri sistemde yer almayan öğrencilerin ilgili hastaneyle görüşerek durumlarını Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kaydettirmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.