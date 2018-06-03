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    Son dakika... Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe

    Hürriyet Haber
    03.06.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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    Etiketler: TSK , terörle mücadele , ASKER , gündem
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