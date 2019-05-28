Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatÄ±! Komandolar içeri girdi...
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±nda Kuzey Irak'a komandolarÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir harekat dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "PenÃ§e Operasyon PlanÄ± Ã§erÃ§evesinde, 27 MayÄ±s 2019 Ã¶ÄŸleden sonra Kara Kuvvetleri topÃ§u bataryalarÄ± ve Hava Kuvvetlerimizin atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± mÃ¼teakip saat 20.00â€™de Irak'Ä±n kuzeyinde terÃ¶ristlerin yuvalandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere karÅŸÄ± komando tugaylarÄ±mÄ±zla bir harekat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteÄŸinde planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde devam etmektedir. Harekatla Hakurk bÃ¶lgesindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce kullanÄ±lan maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n imha edilmesi ve terÃ¶ristlerin etkisiz hale getirilmesi amaÃ§lanmaktadÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
PenÃ§e Operasyon PlanÄ± kapsamÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk'ta terÃ¶ristlerin yuvalandÄ±klarÄ± bÃ¶lge, savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, PenÃ§e Operasyon PlanÄ±'nda dÃ¼n akÅŸam Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk'ta terÃ¶ristlerin yuvalandÄ±klarÄ± yerlerle ilgili yoÄŸun planlama ve hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve kuvvet komutanlarÄ± tarafÄ±ndan SilahlÄ± Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±nÄ±n atÄ±ÅŸlarÄ± ile baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â
Ã–ncelikli olarak aralarÄ±nda FÄ±rtÄ±na obÃ¼slerinin de bulunduÄŸu ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±Â terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu hedefleri dÃ¶vdÃ¼. Top atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± sevk edildi.
Ã‡eÅŸitli ana jetÂ Ã¼s komutanlÄ±klarÄ±ndan kalkan savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, belirlenen hedefleri ateÅŸ altÄ±na aldÄ±. Hava harekatÄ±nda tanker uÃ§aklar da gÃ¶rev alÄ±rken, harekat SÄ°HA ve Ä°HA'larla da desteklendi.Â Â Â Â Â
BÃ–LGEDEN PATLAMA SESLERÄ°Â Â Â Â Â
Hedeflerin ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye komando birlikleri sevk edildi. BÃ¶lgeye yÃ¶nelik Ã¶zel olarak eÄŸitilmiÅŸ komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak ÅŸekilde donanÄ±ma sahip uzman erbaÅŸlardan oluÅŸan komando birlikleri, hedeflerin imhasÄ±na yÃ¶nelik sÄ±zma harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â Â Â Â Â
AteÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ve savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nca yapÄ±lan atÄ±ÅŸlarlaÂ terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve mÃ¼himmat depolarÄ± vuruldu. AtÄ±ÅŸlar sonrasÄ±nda bÃ¶lgede izlenen patlamalar, mÃ¼himmat depolarÄ±nÄ±n tam isabetle vurulduÄŸunun gÃ¶stergesi olarak deÄŸerlendirildi.Â Â Â Â Â
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