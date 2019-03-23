Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütünün silah, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında ''Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi'' denildi.
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