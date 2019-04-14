Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: Hedefler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.''
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