Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! Çok sayıda terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.'' denildi.
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