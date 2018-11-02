Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist...
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist de etkisiz hale getirildi.
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