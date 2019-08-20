Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle