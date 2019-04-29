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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.04.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 14 PKK'lı terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''28 Nisan 2019 gecesi, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı bölücü terörist bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi'' denildi. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca 4 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar yapılan operasyonlarda 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında 3 Nisan'dan bu yana yapılan operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

FETÖ/PDY, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadele edildiğini belirten Albay Zincir, 24 Temmuz 2015'ten bu güne kadar etkisiz hale getirilen 15 bin 97 teröristin 7 bin 885'inin yurt dışında etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bu durumun, TSK'nın yurt dışı varlığının ve operasyonlarının gerekliliğini ve önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Zincir, "En son Çukurca, Seriberi Üs Bölgemizde 4 şehit verdiğimiz saldırıda kaçan terörist grupların takip edilmesi ve yerlerinin tespit edilmesi neticesinde Irak kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, bu grupların önemli bir bölümü etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır" dedi.

Zincri, özellikle Irak kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK bölücü terör örgütüne ağır zayiatlar verdirildiğini, dün gece Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

'154 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Albay Zincir, 4 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda, toplam 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Zincir, operasyonlarda 43 silah, 5 ağır silah, 15 bin 450 hafif silah mühimmatı, 752 ağır silah mühimmatı, 1 ton 829 kilogram patlayıcı madde ile 50 el bombası ele geçirildiğini, ayrıca 56 el yapımı patlayıcının imha edilip, teröristler tarafından kullanılan 118 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun da imha edildiğini kaydetti.

Albay Zincir, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar neticesinde de 404 kilogram kaçak akaryakıt, 297 bin hap, 129,5 kilogram uyuşturucu, 4 bin 650 paket kaçak sigara ve 35 kaçak cep telefonu ele geçirildiğini kaydetti.

Son dakika... Kuzey Iraka hava harekatı: 14 PKKlı terörist öldürüldü

Son dakika... Kuzey Iraka hava harekatı: 14 PKKlı terörist öldürüldü

Ayrıntılar birazdan...

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