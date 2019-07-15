Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekâtı! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.
PENÇE-2 HAREKÂTI'NDA 3 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'den gelen açıklamada, ''Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.'' denildi.
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