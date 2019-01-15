Son dakika! Kuşadası'nda operasyon... Bir çocuğun cesedine ulaşıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 40 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, su alan bottaki ilk belirlemelere göre 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.
Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.
Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama çalışması sürüyor.
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