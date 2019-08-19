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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA- DHA
19.08.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun (62), Van’ın Erciş ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş’un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından Bitlis’in Ahlat ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Dursun, ardından önce Bitlis’in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti, ardından da Van’ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindeki 3 kişinin bulunduğu 27 AAL 348 plakalı otomobil, yol kenarındaki mıcırlar nedeniyle kontrolden çıkarak, savruldu. Yol kenarındaki yamaca çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. 4 yaralı, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır görevini yürüten Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve yanında bulunan 3 kişinin hemen Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını, destek amaçlı Van’dan Beyin Cerrahi Uzmanı başta olmak üzere çeşitli branşlarda bazı doktorları Erciş Devlet Hastanesi’ne yönlendirdiklerini söyledi.

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
AK PARTİLİ YAYMAN: TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞOLSUN

Kültür ve Turizm Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Prof. Haluk Dursun'un hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. AK Partili Yayman, 'Çok üzüldüm, bir şok oldu. Türkiye'nin kültür meselesine kendini adamasıyla bilinen bir hocamızdı. Türkiye'nin başı sağolsun' dedi. Yayman, şu açıklamaları yaptı:

"Hepimizin başı sağolsun. Ülkemizin, kültür dünyamızın başı sağolsun. Haluk hoca gerçekten; kültür insanlığıyla, kültür sanat dostu olmasıyla ve kendisini Türkiye'nin kültür meselesine adamasıyla bilinen bir hocamızdı.

Uzun süre önce İstanbul Kültür ve Turizm Müdür Vekilliği, sonra Ayasofya Müze Müdürlüğü, daha sonra üç ay gibi kısa süre de olsa kendisi müsteşardı, ben bakan yardımcısı olarak çalıştım. Türkiye çok önemli bir kültür insanını kaybetti.

Bir kültür insanıydı. Akademik titrinden, pozisyonlardan bağımsız olarak kendisini kültüre adamış bir insandı. Çok üzüldüm, bir şok oldu. Kendisi de Ahlat'tan Erciş'e geçiyordu. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramıyla ilgili orada yapılacak kutlamalarla ilgili bulunuyordu.

Hepimizin başı sağolsun. Kültür camiamızın, Türkiye'nin başı sağolsun.

Ahmet Haluk Dursunun hayatına dair bilgiler
Ahmet Haluk Dursun'un hayatına dair bilgiler

 

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