Son dakika... Kuleli'de öğrencilerin hayatlarını karartmışlardı! Gözaltı karar verildi
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrencilere sağlık durumlarında bir sorun olmamasına rağmen ‘askeri öğrenci olamaz’ raporu veren binbaşı ve üzeri rütbedeki kurul üyesi 17 askeri doktor hakkında operasyon başlatıldı. Sabah saat:05.00’te başlayan operasyonda 11 askeri doktor yakalandı. 'Vefa' adı verilen operasyonda diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrenciler hakkında "askeri öğrenci olamaz" kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin bu kurulda görev yapan albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki 17 askeri tabip hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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