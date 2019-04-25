Son dakika... Küçükçekmece'deki korkunç olayda 9 kişi gözaltında
İstanbul, Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Zanlının pasaportunun olmadığı 1,5 yıl önce kaçak yollarla ülkeye girdiği öğrenildi.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğu M.E. cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan özel bir ekip kurulmuştu.
Olayın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit ettiği Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.’yi dün akşam evine yaptığı baskında gözaltına aldı. M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı.
1,5 YIL ÖNCE KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE’YE GİRMİŞ
Öte yandan polis, evinde gözaltına alınan zanlının pasaportunun olmadığını 1,5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye girdiğini belirledi. Seyyar çanta satıcılığı yaptığı öğrenilen zanlı M.V.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Şüpheli M.V.'nin olay günü giydiği elbiselerinin ise incelemeye alındığı belirtildi.
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