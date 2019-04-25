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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.04.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Küçükçekmece'deki korkunç olayda 9 kişi gözaltında

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Son dakika... Küçükçekmece'deki korkunç olayda 9 kişi gözaltında

İstanbul, Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Zanlının pasaportunun olmadığı 1,5 yıl önce kaçak yollarla ülkeye girdiği öğrenildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğu M.E. cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan özel bir ekip kurulmuştu.

Olayın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit ettiği Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.’yi dün akşam evine yaptığı baskında gözaltına aldı. M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı.

1,5 YIL ÖNCE KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE’YE GİRMİŞ

Öte yandan polis, evinde gözaltına alınan zanlının pasaportunun olmadığını 1,5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye girdiğini belirledi. Seyyar çanta satıcılığı yaptığı öğrenilen zanlı M.V.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Şüpheli M.V.'nin olay günü giydiği elbiselerinin ise incelemeye alındığı belirtildi. 

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