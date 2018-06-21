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    Son dakika… Küçük Leyla ile ilgili ihbarlar asılsız çıktı

    AĞRI (AA)
    21.06.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Ağrı'da bir hafta önce ailesiyle, bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için alanında uzman personelden oluşturulan 11 kişilik özel ekip, 12 ildeki ihbarcılara çok kısa sürede ulaşmasına rağmen herhangi bir bulguya rastlamadı. İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi. Öte yandan bugün bir kadının, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i gizli numaradan aradığı ve "Leyla elimizde, başınız sağ olsun" dediği yönündeki bilgi üzerine yapılan incelemede  aramanın, küçük yaştaki bir çocuk tarafından yapıldığı belirlendi.

    Ağrı'da bir hafta önce ailesiyle, bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili 12 ilden yapılan ihbarlar asılsız çıktı.

    Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 7. günde de köy ve çevresinde sürüyor.     

    Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu.     

    Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.

    Her yerde aranan Küçük Leyla’nın amcasına kan donduran telefonHer yerde aranan Küçük Leyla’nın amcasına kan donduran telefon

    ŞÜPHELİ MİNİBÜS İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI     

    Ankara'dan teknik anlamda istihbarat sağlayacak uzmanların da bulunduğu ekip, Leyla Aydemir'i bulmak için il genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceledi.     

    Köy ve çevresinde çocuklara kapalı kasa minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası üzerine araca ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede bu iddianın da asılsız olduğunu belirledi.     

    Ekipler, "camı kırık minibüstekilerin çocukları şekerle kandırmaya çalıştıkları" iddiasının gerçeği yansıtmadığının anlaşılmasının ardından aileye gelen tüm ihbar telefonlarını takibe aldı.     

    Kayıp Leyla'nın babası ve amcası konuştuAğrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
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    LEYLA'NIN AMCASINA TELEFON AÇAN ÇOCUKMUŞ     

    Bugün bir kadının, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i gizli numaradan aradığı ve "Başınız sağ olsun" dediği yönündeki bilgi üzerine özel ekip konuyu inceledi.     

    Aramanın, başka ilden yapıldığı, telefonu açan kişinin olayla ilgisi bulunmayan küçük yaştaki çocuk olduğu belirlendi.     

    Olaya ilişkin bugüne kadar yapılan tüm ihbarlara çok kısa sürede karşılık veren ekipler, tüm ihbarların 15 dakika içinde asılsız olduğunu ortaya çıkardı.     

    "MAVİ" VE "MODÜL", KÖYDE DETAYLI ARAMA YAPACAK     

    Jandarma Genel Komutanlığınca köye gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin arama çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine harekete geçen ekipler, "Mavi" ve "Modül" adında iki kadavra ve ceset arama köpeğini daha köye getirdi.     

    Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, kırsal ve şehir merkezlerinde yürüttüğü araştırmalarda Leyla'nın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı.     

    İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi.      

    Ekiplerin titiz araştırmasına rağmen hakkında halen herhangi bir bulguya rastlanmayan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.     

     

    Etiketler: kayıp kız , son dakika , haberler
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