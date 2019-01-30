Son dakika... Kritik toplantı 5 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sona erdi. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 5 saat sürdü.
Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmıştır.
- Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır.
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