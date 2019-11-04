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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Son dakika… Kritik kararlar peş peşe belli oldu

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Son dakika… Kritik kararlar peş peşe belli oldu

15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kritik kararlar peş peşe belli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı .

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Akın Gürlek, kararı okudu.

Mahkeme heyeti, 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen eski Albay Hüseyin Ergezen'e "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis hapis cezası verdi.

Ergezen hakkında ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik "cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci ve Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'ın yanı sıra sanıklar eski Kurmay Binbaşı Mustafa Serbest, eski Üsteğmen İsa Pek, eski Binbaşı Ümit Lütfi Altıntakan, eski Üsteğmen Sercan Özdemir ve eski Albay Ali Başaran da "Anayasayı ihlal etme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, bu sanıkların cezalarında indirim uygulamadı.

Diğer sanıklardan, Muhammed Ali Üstün, Mücahit Erken, Numan Ünaldı, Mustafa Aktaş, Mehmet Yılmaz, Burak Arı'ya önce "Anayasayı ihlal etme"’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirimi nedeni sayarak bu sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi.

 

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