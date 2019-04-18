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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.04.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Kritik isim için karar verildi

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Kritik isim için karar verildi

Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi Ali Kaya'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kaya ile avukatı katıldı.

Savcı, Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üyelikten" cezalandırılmasını talep ettiği önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladı. 
Ardından mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Kaya, suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Soruşturmanın yetkisiz kişilerce yapıldığını, bu nedenle mahkemenin yargılamayı durdurarak, dosyayı Yargıtay Başkanlar Kuruluna göndermesi gerektiğini savunan Kaya, "Soruşturma, usule uygun yapılmamıştır. Yargıtay üyesi olmama rağmen yasal haklarım yok sayılmıştır. Kanunlara aykırı bir şekilde gözaltına alındım ve 32 aydır tutukluyum." dedi. 
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri reddeden Kaya, bu programın kullanıcısı olmadığını iddia etti.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Kaya, beraatini talep etti.

Kaya ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine, duruşmaya ara verildi. 

KARAR

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ali Kaya'ya, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında, cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl olarak belirlendi. 
Mahkeme, ayrıca Kaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

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