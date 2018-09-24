Erdoğan ile Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres, yaptıkları görüşmede Türkiye ve BM arasındaki yakın iş birliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.
Görüşmede, Soçi Mutabakatı'nın ardından İdlib'de çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirlerin, Suriye'de siyasi sürecinin önemli bir adımını teşkil edecek Anayasa Komitesinin hayata geçirilmesi konularının ele alındığını bildiren kaynaklar, mültecilerin durumu hakkında da istişarelerde bulunulduğunu aktardı.
Söz konusu görüşmede, bazı önemli küresel ve bölgesel meselelerin de gündeme geldiği kaydedildi.
BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü ve Guterres'in Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.” ifadeleri kullanıldı.
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