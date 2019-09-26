Son dakika: Kritik davada gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı. Darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi. Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi.
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