Son dakika! 'Kozmik Oda'da kumpas' davasında cezalar belli oldu
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Kozmik Oda'da Kumpas" davasında kararını açıkladı.
Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası; eski hakim Nihal Uslu, FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten 14 yıl hapse çarptırıldı.
Eski hakim Halil İbrahim Kütük'e ise "FETÖ üyeliği" ve "devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından toplam 12 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Ayrıntılar az sonra...
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