Son dakika... Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın
Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Aksaray- Adana karayolunun 7'nci kilometresindeki fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler depoyu sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ekipler özellikle alevlerin deponun yanındaki ekmek fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor.
Dumandan etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
Depo sahibi Çapan Nazlı, yangının deponun arkasında bulunan tarlada kuru otların yanarak depoya sıçraması sonucu çıktığını iddia etti.
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