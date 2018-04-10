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    Korkunç olay: Anne çocuklarını vahşice katletti

    İHA
    10.04.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocukların defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasında intihar girişiminde bulundu. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

    İddiaya göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. kata çıktı.

    3 VE 5 YAŞLARINDAYDI

    Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katta intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

    Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: son dakika , vahşet , gündem
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