Son dakika! Korkulan oldu... Kötü haber geldi

Ordu'da Altınordu, Fatsa, Ünye ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat süren yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ise bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalışırken, yolda kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için fındık hasadına ara vermelerini istedi.

Vali Yavuz açıklamasında, kaymakamlık ve belediyelerin yağışla ilgili gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

RÜZGAR DA VURDU

Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve bir okulun çatısı uçtu.





Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Şiddetli rüzgarın yaklaşık bir saat sürdüğünü belirten Demirci, "Şiddetli rüzgar nedeniyle Seferli Mahallemizdeki bir ortaokulun çatısı tamamen uçtu. Bunun yanı sıra Seferli Mahallesi'nde 7, Alan Mahallesi'nde 6, Kuşçulu Mahallesi'nde 3 ve Orta Bölme Mahallesi'nde 1 olmak üzere 17 evin çatısı uçarak zarar gördü." diye konuştu.

Demirci, ilçede bir otomobilin de çatı düşmesi sonucu ağır hasar gördüğünü kaydetti.

Zararların karşılanması için çalışmaların hızlıca başladığını aktaran Demirci, vatandaşların oluşabilecek yeni afetlere karşı önlem almasını istedi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 140 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesinin 60 su baskını ihbarının tamamına müdahale ettiği bildirildi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki su baskınlarına hızlı şekilde müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Hızlı müdahaleyle muhtemel olumsuzlukların önüne geçildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına şeklinde yarım saat süren ve metrekareye 140 kilogram olarak gerçekleşen aşırı yağış, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde etkili oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için tüm imkanlarını seferber etti. Tıkanan rögarlar, vidanjör ve motopomplar ile hızlı şekilde açılırken su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine gecikmeden müdahale edildi. Altınordu ilçesinde 60 su baskını ihbarı gelirken İtfaiye Daire Başkanlığınca 51 personel, 20 motopomp ve 6 dalgıç pompa ile tamamına müdahale edildi."

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünce (OSKİ) de 45 personel, 3 vidanjör, 2 kuka, bir ekskavatör ve 5 hizmet aracıyla dere "baskları" ve yağmur suyu giderlerine hızlı şekilde müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 9 personel, bir iş makinesi ile genel temizlik çalışması yaparken Ulaşım Dairesi Başkanlığı da 22 iş makinesi, 45 personel ile kapalı yolların açılması ve dere ağızlarına müdahale etti. Toplam 150 personel, 20 motopomp, 6 dalgıç pompa, 3 vidanjör ve kombine kuka, 24 iş makinesi, 5 hizmet aracı ile aşırı yağışa müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini gideren Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm ekiplerini 24 saat esaslı hazırda tutuyor."

Bu arada, Türk Kızılay Fatsa Şubesi ekiplerince ilçeye fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçilerine çadır dağıtıldı.

RİZE'DE DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.



Kentte akşam saatlerindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonucu iş yerlerini su bastı, su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerleyemedi.

Bazı vatandaşlar suların içinden geçerek evlerine ulaşmaya çalıştı.

Belediyesi ekipleri de su baskınları oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

1 KİŞİ SELE KAPILDI

Rize'deki sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, sele kapılan bir kişi kayboldu.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Aynı mevkide bir otomobilde 3 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların yardımıyla 2 kişi araçtan kurtarıldı. Hüseyin Çap ise araçtan atladığı sırada suya kapıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Rize Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından Hüseyin Çap'ı arama çalışması başlatıldı.

Olay anını gören Dinçer Topal isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “3 araba peş peşe gidiyordu. Bir tanesi sola doğru yanaştı iyice. Bağırdık. Aracı yola almaya çalışıyordular. Su bir anda geldi aldı onu. İki kişiyi kurtardık, bir kişiyi su aldı. Araçtakileri kurtardık. Aracı gördük, bağırdık. Bir kişi aracı dayanıyordu. Su baya artmıştı. Aracı kurtarmak için dayanırken çukura düştü. Suya kapılarak, su aldı getirdi onu. Sadece kafasını gördüm.” dedi.

MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulansta ayakta tedavi olan bu kişiler, ekipler tarafından ilçe merkezindeki yakınlarına ulaştırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonrası Salarha yolu Dörtyol mevkisinde trafiğe açılan yolda kontrollü şekilde geçiş sağlanıyor.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı da geldi.

Sağanak, aralıklarla devam ediyor.

GİRESUN'DA DA ETKİLİ OLDU

Giresun’un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran yağmur 10 dakika içerisinde metrekareye 30 kg yağış bıraktı.

Evlerini su basan ve elektriklerin kesilmesiyle asansörde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yaz sağanakları Giresun’un Bulancak ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre metrekareye 30 kg yağış düşmesinin ardından cadde ve sokakların yanı sıra bir çok binanın giriş katları ve iş yerleri sular altında kaldı. Elektrik hatlarında meydana gelen arızadan ötürü gidip gelen elektrikler vatandaşların asansörlerde kalmasına sebep oldu. Bulancak İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla vatandaşlar kurtarıldı.

Yoğun yağışın ardından evini su basan yaşlı adamın imdadına ise itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yetişti. Yaşlı adamı sırtına alan bir itfaiye eri şahsı ambulansa kadar taşıdı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde bugün sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyordu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu sabah ve öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın bu gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DAHA

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışın, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Havanın, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sakarya, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan, Ankara'nın güney doğusu ve Konya'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekarede 21-50 yer yer 51-75 kilogram) yağışın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği, sağanağın Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı uyarısı yapıldı.

SON UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu geceden yarın sabaha kadar Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde (Of, Sürmene, Arsin, Araklı,Dernekpazarı, Çaykara, Köprübaşı) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekarede 51-100 kilogram) olacak.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.