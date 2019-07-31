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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.07.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Konya'daki 'gaybubet evi' yapılanması davasında karar

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Son dakika... Konya'daki 'gaybubet evi' yapılanması davasında karar

Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 45 sanıktan 43'üne 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılananlar, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada sanıkların son sözlerinin alındığını hatırlatarak, heyetin kararını açıklayacağını söyledi.

Bu sırada sanık müdafi 6 avukatın, "reddi hakim" dilekçesi gönderdiklerini belirtmesi üzerine mütalaa savcısı, "reddi hakim" talebinin davayı uzatmaya matuf bir talepten ibaret olduğu gerekçesiyle reddini istedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, "reddi hakim" talebinin reddine karar verdi.

Ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklardan 8'ine 7 yıl 6 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 11'ine ise 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet bu 11 sanığın hükümle beraber tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 26 tutuksuz sanıktan 24'üne de 1 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 10 ay aralığında hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan diğer iki sanıktan birinin dosyasının tefrikine, diğer sanık hakkında da “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

Olay

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 13 Nisan 2018'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin de aralarında bulunduğu 37 adrese baskın yapılmış, şüphelilerden 77'si gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmalar kapsamında örgütün Konya'da yeniden yapılanmaya gittiğini tespit etmişti. Operasyonun ardından 13 Kasım 2018'de açılan dava kapsamında 19'u tutuklu 45 sanık yargılanıyordu.

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