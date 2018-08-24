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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA - İsmail AKKAYA/KONYA (DHA)
24.08.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Son dakika... Konya'da büyük yangın

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Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle göğe yükselen dumanlar çok uzaktan görülebiliyor. Yangın, atölyenin yanındaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

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  • Konya’da kereste atölyesinde yangın
  • Konya’da kereste atölyesinde yangın
  • Konya’da kereste atölyesinde yangın
  • Konya’da kereste atölyesinde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesin'deki Hasan Çınar’a ait kereste ve dekorasyon atölyesinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle metrelerce yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Etrafı yoğun kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yandaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, havadan destek için helikopter istedi.

Son dakika... Konyada büyük yangın

İş yerini alevlerin kaplaması üzerine sinir krizi geçiren Hasan Çınar’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yangını duyup, gelen kadın da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı kişilerin metrelerce yükselen alevleri izlediği görüldü. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Konyada büyük yangın

İşyeri sahibi Hasan Çınar sinir krizi geçirdi

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