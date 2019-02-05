Operasyon haberleri peÅŸ peÅŸe geldi! Çok sayÄ±da gözaltÄ± kararÄ± var...
Konya merkezli 28 ilde, FETÃ–/PDY'nin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶rev yapan askeri personele 'mahrem imamlÄ±k' yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 50 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon sÃ¼rÃ¼yor. Ã–te yandan FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki kripto yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°zmir merkezli bir baÅŸka operasyonda da 25 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi.
Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nceden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin ifadeleri ve yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar doÄŸrultusunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'daki personele; molla, genel mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±, Ã¶ÄŸretmen, Ã¼mitÃ§i, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± talebe mesulÃ¼ gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlÄ±k' yaptÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len 50 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi.
Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, 'FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na eylem ve faaliyette bulunmak, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na hizmet yÃ¼klenmek, Ã¶rgÃ¼t kapsamÄ±nda kadrolaÅŸmak' suÃ§lamasÄ± yÃ¶neltilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in 28 ilde eÅŸ zamanlÄ±Âoperasyon baÅŸlattÄ±.
ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon sÃ¼rÃ¼yor.
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