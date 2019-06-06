Son dakika: Kocaeli'deki büyük yangından acı haber geldi: 4 kişi hayatını kaybetti
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Fabrikada bulunan 4 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
4 KİŞİDEN ACI HABER GELDİ
Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.
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