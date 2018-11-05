Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu
Kocaeli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu Ä°zmit GÃ¼ltepe Tesisleri'nde bir araÃ§ durduruldu.Â
Polis ekipleri, araÃ§taki S.A, P.A, Ä°.A. ve M.A'nÄ±n, Suriye uyruklu olduklarÄ±na dair evrak gÃ¶stermesi ve Ã§eliÅŸkili ifade vermesi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmayÄ± geniÅŸletti.Â
Ä°nceleme sonucu, ÅŸÃ¼phelilerden S.A'nÄ±n 2005'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK adÄ±na kÄ±rsalda eylemlerde bulunduÄŸu, silahlÄ± eylemleri sÄ±rasÄ±nda mayÄ±na basmasÄ± sonucu sol bacaÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸu, Irak'Ä±n kuzeyindeki Mahmur kampÄ±nda tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, sol bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilerek protez takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve DiyarbakÄ±r 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan arandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â
ÅžÃ¼pheli P.A'nÄ±n da S.A'nÄ±n eÅŸi olduÄŸu ve Van'da "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bilerek ve isteyerek yardÄ±m ve yataklÄ±k etmek" suÃ§undan aranmasÄ±nÄ±n olduÄŸu, diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler Ä°.A. ve M.A'nÄ±n ise terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§masÄ±na yardÄ±m ettiÄŸinin belirlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
AyrÄ±ca ÅŸÃ¼phelilerin, ÅžÄ±rnak'tan geldikleri ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± bildirildi.Â Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â
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