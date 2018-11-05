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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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05.11.2018 - 13:26, Son GÃ¼ncelleme:

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Kocaeli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 4 kiÅŸi yakalandÄ±.Â

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu Ä°zmit GÃ¼ltepe Tesisleri'nde bir araÃ§ durduruldu.Â 

Polis ekipleri, araÃ§taki S.A, P.A, Ä°.A. ve M.A'nÄ±n, Suriye uyruklu olduklarÄ±na dair evrak gÃ¶stermesi ve Ã§eliÅŸkili ifade vermesi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rmayÄ± geniÅŸletti.Â 
Ä°nceleme sonucu, ÅŸÃ¼phelilerden S.A'nÄ±n 2005'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK adÄ±na kÄ±rsalda eylemlerde bulunduÄŸu, silahlÄ± eylemleri sÄ±rasÄ±nda mayÄ±na basmasÄ± sonucu sol bacaÄŸÄ±nÄ±n koptuÄŸu, Irak'Ä±n kuzeyindeki Mahmur kampÄ±nda tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, sol bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilerek protez takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve DiyarbakÄ±r 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan arandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â 

ÅžÃ¼pheli P.A'nÄ±n da S.A'nÄ±n eÅŸi olduÄŸu ve Van'da "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bilerek ve isteyerek yardÄ±m ve yataklÄ±k etmek" suÃ§undan aranmasÄ±nÄ±n olduÄŸu, diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler Ä°.A. ve M.A'nÄ±n ise terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§masÄ±na yardÄ±m ettiÄŸinin belirlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

AyrÄ±ca ÅŸÃ¼phelilerin, ÅžÄ±rnak'tan geldikleri ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± bildirildi.Â Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â 

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