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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.06.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Son dakika: Kocaeli'de büyük fabrika yangını! Patlama sesleri art arda geliyor

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında fabrika küle döndü, art arda patlamalar yaşanıyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar İstanbul ve Kocaeli'nin birçok noktasında görülüyor.

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  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
  • Kocaelide fabrika alevlere teslim oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti.

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.

'İŞÇİLER VAR' İDDİASI

Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla fabrikada çalışma olmadığı belirtilirken, içeride yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü. Emniyet yetkilileri, iddiaları araştırdıklarını, söndürme çalışmalarının ardından fabrikada kontrol yapılacağını belirtti.

Son dakika: Kocaelide büyük fabrika yangını Patlama sesleri art arda geliyor

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