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Halil YILMAZ - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:15, Son Güncelleme:/

Son dakika... Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü! Görkem Sertaç Göçmen tahliye oldu

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Son dakika... Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü! Görkem Sertaç Göçmen tahliye oldu

İstanbul Bakırköy’de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim, babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.

Bakırköy'de dehşet anları! Aracı vatandaşların üzerine sürdü
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