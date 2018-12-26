Son dakika... Kırşehir, Ankara ve Isparta'da feci kazalar: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var
TUNCELİ’den Ankara’ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6'sı ağır 35 kişi yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde de yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında ise kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.
Kırşehir'deki aza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Tunceli’den Ankara’ya giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akpınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırşehir ve Akpınar’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
VALİ AKIN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Kazanın ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ANKARA'DA DA OTOBÜS KAZASI
Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Şereflikoçhisar Karayolunun 118. kilometresinde devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Bu arada Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
ISPARTA’DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 17 YARALI
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.
Kaza, gece Yalvaça bağlı Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yalvaçtan saat 00.30da İstanbul'a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle