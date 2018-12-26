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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA - AA
26.12.2018 - 02:48, Son Güncelleme:

Son dakika... Kırşehir, Ankara ve Isparta'da feci kazalar: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

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Son dakika... Kırşehir, Ankara ve Isparta'da feci kazalar: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

TUNCELİ’den Ankara’ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6'sı ağır 35 kişi yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde de yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında ise kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.

Kırşehir'deki aza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Tunceli’den Ankara’ya giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akpınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 35 kişi de yaralandı.

Son dakika... Kırşehir, Ankara ve Ispartada feci kazalar: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırşehir ve Akpınar’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

VALİ AKIN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Kazanın ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'DA DA OTOBÜS KAZASI

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Şereflikoçhisar Karayolunun 118. kilometresinde devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Bu arada Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 

Son dakika... Kırşehir, Ankara ve Ispartada feci kazalar: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

ISPARTA’DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 17 YARALI

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, gece Yalvaça bağlı Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yalvaçtan saat 00.30da İstanbul'a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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