Son dakika... Kırmızı listedeki terörist Şerif Yakut etkisiz hale getirildi
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin kırmızı kategorideki Şerif Yakut olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından şu açıklama yapıldı:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen ”Şehit J.Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu’nda” etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu teröristin; son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir."
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