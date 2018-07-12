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    Son dakika... Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

    Fevzi Kızılkoyun
    12.07.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer Açar olduğu belirlendi. Açar'ın 1998'de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği saldırının faili olduğu tespit edildi.

    Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde “KIRMIZI” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu (10) terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

    20 YIL SONRA ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

    Etkisiz hale getirilen Sefer Açar, 1998 yılında Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup 20 yıl sonra etkisiz hale getirildi. “Kırmızı” kategoride aranan Welat Gever (K) Sefer Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde “herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998” şeklinde not alındığı tespit edildi.

    Son dakika... Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

    27 Kasım 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği; (Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz KILIÇ, Jandarma Asteğmen Gökhan Köse, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça, Uzman Çavuş Mustafa Duman, Jandarma Çavuş Savaş Gürel, Jandarma Çavuş Ömer Kızılkaya, J.Er Erol Kıvrak, J.Er Yusuf Gölen, J.Er Yusuf Tanboğa, J.Er Şenol Özbay, J.Er İshak Sağlamlı, J.Er Levent Yabangülü, J.Er Emin Çelik, J.Er Ersin Akay isimli üç subay, bir astsubay ile onbir erbaş ve er, J.Er Engin Yaşar isimli bir er de yaralı) terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Welat Gever (K) Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık (20) yıldır saklandığı tespit edildi.

    Welat Gever (K) Sefer Açar isimli teröristin; (7) Adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, (1) Adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, (2) Adet Kasten Öldürme, (5) Adet Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, (1) Adet Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirmek, (1) Adet Tesislere zarar verme, (1) Adet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçlarından dolayı toplam (18) suçtan arandığı tespit edildi.
    Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamı alınmış oldu.

     

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