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    Kırıkkale'de korkutan doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    KIRIKKALE/AA
    22.02.2018 - 02:02 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale'de meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Patlama sonrası panik yaşanırken vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

    Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 738. Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz patlaması yaşandı.

    Kırıkkalede korkutan doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Patlama sonucu büyük çapta hasar oluşan binanın ilk iki katı kullanılamaz hale geldi.

    Kırıkkalede korkutan doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü.

    Kırıkkalede korkutan doğalgaz patlaması: Yaralılar var

     Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kırıkkalede korkutan doğalgaz patlaması: Yaralılar var

    Bu arada, sokakta bulunan çok sayıda araç da hasar gördü. Vatandaşlar panikten sokağa çıktı.

    Etiketler: kırıkkale , patlama , son dakika , doğalgaz
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