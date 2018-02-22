Kırıkkale'de korkutan doğalgaz patlaması: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 738. Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz patlaması yaşandı.

Patlama sonucu büyük çapta hasar oluşan binanın ilk iki katı kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürdü.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, sokakta bulunan çok sayıda araç da hasar gördü. Vatandaşlar panikten sokağa çıktı.